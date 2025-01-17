Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu

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Samsun'da 10 bin 230 sentetik ecza ele geçirildi: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 10 bin 230 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen B.A.ve İ.S.isimli şahısların ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 10 bin 230 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili B.A. ve İ.S. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan B.A. ve İ.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.