Samsun\'da Sentetik Ecza Operasyonu

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Samsun'da 3 bin 360 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonda 3 bin 360 adet sentetik ecza ele geçirdi. T.Ç. (27) adlı şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN