Samsun'da 3 bin 360 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonda 3 bin 360 adet sentetik ecza ele geçirdi. T.Ç. (27) adlı şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu - Son Dakika
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