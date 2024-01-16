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Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu: Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu: Tutuklandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araçta ve evde yapılan aramada 2 bin 872 adet sentetik ecza ele geçirildi. Mahkemece serbest bırakılan şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Samsun\'da Sentetik Ecza Operasyonu: Tutuklandı
16.01.2024 - 16:03,
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta ve evde yapılan aramada 2 bin 872 adet sentetik ecza ile yakalanıp mahkemece serbest bırakılan şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticari yaptığı bilgisine ulaşılan şahısları takibe aldı. Jandarma ekipleri, içinde H.C.G. (23) ve A.G.'nin bulunduğu aracı yaptıkları takip sonucu yakaladı. Araçta ve şahısların evlerinde yapılan aramada 2 bin 872 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G. serbest bırakılırken, H.C.G. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 Ocak Cumartesi günü Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı, H.C.G.'nin tutuklanmasına yönelik itirazda bulundu ve şüpheli şahıs yeniden gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. H.C.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Samsun, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu: Tutuklandı - Son Dakika


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