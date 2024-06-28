Samsun\'da seyir halindeki kargo aracında yangın çıktı

Samsun'da seyir halindeki bir kargo aracında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kargo aracında yangın çıktı. Alevler aracı sararken, Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
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