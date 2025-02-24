Samsun\'da Şiddetli Rüzgar Balıkçı Teknesini Suyun Altına Gömdü

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Samsun'da şiddetli rüzgardan etkilenen balıkçı teknesi limanda suya gömüldü.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi liman sahası içerisinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, limanda bağlı bulunan 'Gürkan Bayram' isimli balıkçı teknesi şiddetli rüzgardan dolayı hasar görerek suya battı. Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) bünyesinde bulunan balık adamlarının ve Terme Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu, batan tekne vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. - SAMSUN