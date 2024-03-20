Samsun\'da Silah ve Mermi Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı, 1 Kişi Tutuklandı

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Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde düzenlenen silah ve mermi kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara ve şahısların irtibatlı olduğu il dışındaki suç ortaklarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun merkez ve Terme ilçesi ile Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, bin 205 adet vahim nitelikli değişik çap ve ebatlarda uzun namlulu otomatik tüfek mermisi, 5 bin 642 adet tabanca mermisi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tabanca sürgüsü, 1 adet tabanca sürgü takımı,1 adet keskin nişancı dürbünü ve çeşitli fişek doldurma aparatları ele geçirildi. Silahların bazılarının derin dondurucu içindeki gıda paketleri arasına gizlenmiş poşetlerde ele geçmesi dikkat çekti.

Vahim nitelikli değişik çap ve ebatlarda uzun namlulu otomatik tüfek mermisi ile yakalanan F.A., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN