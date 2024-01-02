Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.A.(23) sağ kolundan vurularak yaralandı. Yaralı genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN