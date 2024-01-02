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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, O.A. isimli bir kişi silahlı saldırıya uğradı ve sağ kolundan yaralandı. Yaralı genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı
02.01.2024 - 23:24,
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.A.(23) sağ kolundan vurularak yaralandı. Yaralı genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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İlkadım, Samsun, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı - Son Dakika


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