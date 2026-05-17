Samsun'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski iş yerine giderek silahla ateş açan şahıs ve arkadaşı tutuklandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bitkisel atık yağ iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkarıldığı öğrenilen T.Ç. (49), silahla eski iş yerine geldi. İddiaya göre T.Ç., iş yeri sahibi M.Ç.'nin (55) oturduğu sandalyenin yan tarafına tabancayla tek el ateş etti. Mermi çekirdeği duvara isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. T.Ç. ve o sırada yanında bulunan arkadaşı T.T. (45) daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan T.Ç. ve arkadaşı T.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN