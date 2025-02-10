Samsun'da Silahlı Saldırı: Şahıs Tutuklandı

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Samsun'da ev ve otomobile silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun geceleyin bir eve ve olayın devamında başka bir mahalle de otomobile bompalı tüfekle silahlı saldırı düzenleyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin 2 ayrı mahallesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve ve olayla bağlantılı başka bir mahallede ise otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenleyen şahıs 52 plakalı otomobil ile kaçtı. Samsun polisi olay sonrası alarma geçti. Her iki silahlı saldırı olayını gerçekleştirilen M.A.Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edildi M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.