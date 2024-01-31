Samsun\'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da bir kişinin aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Ö. (28) idaresindeki otomobille seyir halindeyken pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan ve yanındakiler kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 4 kişinin kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili Cinayet Bürosu ekipleri tarafından E.K.(22) ve Y.S.K. (25) gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

2 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN