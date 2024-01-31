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Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun\'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin aracının içinde silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanması olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Saldırganlar kaçarken, polis diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma devam ediyor.

31.01.2024 13:40
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Samsun'da bir kişinin aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Ö. (28) idaresindeki otomobille seyir halindeyken pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan ve yanındakiler kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 4 kişinin kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili Cinayet Bürosu ekipleri tarafından E.K.(22) ve Y.S.K. (25) gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

2 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişiye İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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