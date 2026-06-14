Samsun\'da Silahlı Yaralama: Bir Tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan F.A. (32) sol omuz kısmından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırı olayına M.T. (33) ile Z.A.'nın (30) karıştığını tespit etti. M.T. araçla kaçarken Havza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Firarda olan Z.A.'nın yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN