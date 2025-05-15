Samsun\'da Suda Boğulma Vakalarına Karşı Seferberlik İlanı

Yaz aylarında artış gösteren suda boğulma vakalarına karşı Samsun'da adeta seferberlik ilan edildi. Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan üst düzey toplantıda, 2025 yaz sezonu öncesi alınacak önlem ve tedbirler masaya yatırıldı. Karadeniz'e kıyısı olan 204 kilometrelik sahil şeridinde can kayıplarını önlemek için yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait Dost Gemisi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantı sonrası Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, 2024 yılında güncellenen "Suda Boğulma Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirlere İlişkin Genelge" ile cankurtaran hizmeti verilen plajlarda uygulanacak kuralların belirlendiği, çeken akıntı riski taşıyan bölgelerin tespit edilerek uyarı levhaları yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, 204 kilometrelik Samsun kıyı şeridinde 2025 yılı için; 20 km uzunluğunda 10 yüzme alanı, 46,5 km uzunluğunda 18 tehlikeli ve yasak bölge, geriye kalan sahil kesimlerinin ise denize girilmesi önerilmeyen alanlar olarak belirlendiği kaydedildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından il genelinde 44 okulda toplam 3 bin 537 öğrenciye "Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme ve Çeken Akıntı" konulu konferans verildiği, 14-15 Nisan tarihlerinde düzenlenen OKAF'25 Kariyer Fuarı'nda da vatandaşların bilgilendirildiği aktarıldı.

Boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak sürdürülen çalışmalarda, denize girilen saatlerde müdahaleye hazır ekiplerin sahada görevlendirildiği ve reaksiyon süresinin minimuma indirildiği vurgulandı.

2025 yaz sezonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından 110 cankurtaran görevlendirileceği, ayrıca Çarşamba'da 3, Bafra'da 1, Atakum'da 2 olmak üzere toplam 6 botun, 9 adet ATV'nin, 1 dronun ve 4 kişilik dalış timinin arama kurtarma çalışmalarında görev alacağı belirtildi.

Samsun sahillerinde toplam 103 uyarı levhası bulunduğu, yüzme ve yasaklı alanlara ait levhaların düzenli kontrol edileceği, çeken akıntı görülen noktaların sürekli güncellenerek cankurtaranlarla paylaşıldığı ifade edildi.

Ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, önceki yıllarda olduğu gibi yoğun kullanılan sahillerde Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) tarafından karadan ve denizden devriye faaliyetlerinin sürdürüleceği kaydedildi. - SAMSUN