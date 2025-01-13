Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda Geç Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi eserler ele geçirildi.

13.01.2025 17:12
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi mirasa ve kamu düzenine tehdit oluşturan kaçakçılık faaliyetlerine karşı operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, geçmişin izlerini taşıyan önemli eserler ve kaçak ürünler ele geçirildi. Ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucu 1789-1808 yıllarına tarihlenen, Geç Osmanlı Dönemi'ne ait 16 adet etnografik eser, 28 adet gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.

Olayla bağlantısı tespit edilen bir şahıs hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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