Samsun\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 130 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu Y.B. (56) isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 138 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN