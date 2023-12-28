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Samsun'da Jandarma Ekipleri Tarafından Tarihi Eser Niteliğinde Testi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Jandarma Ekipleri Tarafından Tarihi Eser Niteliğinde Testi Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişinin elinde bulunan su testisini ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Tarihi Eser Niteliğinde Testi Ele Geçirildi
28.12.2023 - 14:19,
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından tarihi eser niteliğinde testi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde Ş.Ç.'nin 'tarihi eser kaçakçılığı yaptığı' ihbarı üzerine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada Ş.Ç.'nin elinde bulunan çantada 1 adet tarihi eser niteliğinde su testisi ele geçirdi. Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Tekkeköy, Jandarma, Samsun, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Jandarma Ekipleri Tarafından Tarihi Eser Niteliğinde Testi Ele Geçirildi - Son Dakika


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