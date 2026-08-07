Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu

Samsun\'da Tarihi Eser Operasyonu
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Atakum'da jandarma, tarihi eserlerle birlikte tüfek ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ile bir tüfek ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu mirası olan kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 6 Atakum ilçesinde bir şahsın tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak üzere Samsun'a geleceği bilgisine ulaştı.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda şüphelinin aracında yapılan aramada 1 adet tüfek, 1 adet kılıç, 3 adet kama/bıçak, 2 adet bilezik, 3 adet kase, 1 adet kolye ile 6 adet çeşitli tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika

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