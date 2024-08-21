Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun\'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, M.G. isimli şahıs tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

21.08.2024 17:45
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Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.(23) tartıştığı arkadaşı Y.A.K.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. M.G. ise İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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