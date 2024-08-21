Samsun\'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

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Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.(23) tartıştığı arkadaşı Y.A.K.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. M.G. ise İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN