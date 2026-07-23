Samsun'da Tehlikeli Kamyonet

Samsun'da kasasında hurda kasaları eğik şekilde taşıyan kamyonet, trafikte tehlike oluşturdu.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy istikametinden Samsun yönüne doğru seyir halinde olan kamyonetin kasasında üst üste yüklenmiş iki farklı kasa bulunduğu görüldü. Dengesiz şekilde taşınan kasaların içerisinde hurda bir otomobil yer alırken, yükün sola doğru eğilmesi diğer sürücülerin dikkatini çekti. Tehlikeli yükleme nedeniyle kamyonet, hem kendi sürücüsünün hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini riske attı.

Belirli bir süre bu şekilde karayolunda ilerleyen kamyonet sürücüsü, daha sonra gözden kayboldu. - SAMSUN