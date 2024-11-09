Samsun\'da Tekmeli Yumruklu Kavga

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Samsun'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Atakum ilçesinde bulunan bir eğlence mekanın çıkışında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Meydana gelen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - SAMSUN