Samsun'da Temizlikçiye Cinsel Saldırı İddiasıyla Tutuklama

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Samsun'da bir kişi, evine temizlik yapmaya çağırdığı 'kadına cinsel saldırıda bulunduğu' iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.(44) bir tanıdığı vasıtasıyla F.G. adlı kadını evine temizlik yapmak için çağırdı. Para karşılığı temizlik yapmak için İ.K.'nin evine giden F.G., polise şikayette bulunarak, temizlik için evine gittiği İ.K.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Kadının şikayeti üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN