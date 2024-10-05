Samsun\'da Test Sürüşündeki Otomobil Alev Aldı

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Samsun'da tamir sonrası test sürüşü yapılan otomobil alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir sonrası test sürüşü yapılan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler otomobili sararken, Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis yangınla ilgili incelemede bulundu. - SAMSUN