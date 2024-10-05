Samsun'da Test Sürüşündeki Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Test Sürüşündeki Otomobil Alev Aldı

Samsun\'da Test Sürüşündeki Otomobil Alev Aldı

Samsun'un Atakum ilçesinde tamir sonrası test sürüşü yapılan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını söndürdü.

05.10.2024 22:10  Güncelleme: 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da tamir sonrası test sürüşü yapılan otomobil alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir sonrası test sürüşü yapılan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler otomobili sararken, Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis yangınla ilgili incelemede bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Atakum, samsun, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Test Sürüşündeki Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular
21:40 İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
20:54 “Teknofest“ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız "Teknofest" paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
20:30 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz
19:57 Şişli’de silahlı çatışma: 4 yaralı Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
09:18 Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 22:47:07. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Test Sürüşündeki Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement