Samsun'da tırda 7 kg metamfetamin - Son Dakika
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Samsun'da tırda 7 kg metamfetamin

Samsun\'da tırda 7 kg metamfetamin
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Samsun'da durdurulan bir tırda, gizli bölmede 7 kilogram metamfetamin bulundu. İki kişi gözaltında.

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir tırın sürücü kabinindeki gizli bölmede narkotik dedektör köpeği Hektör'ün desteği ile 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sırasında durdurulan şüpheli bir tırda detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Hektör ile yapılan aramada, sürücü kabinindeki yatak bölümünün altına özel olarak gizlenmiş bölmede 7 poşet içinde 7 kilo metamfetamin bulundu. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. (67) ve F.Ç. (69) hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da tırda 7 kg metamfetamin - Son Dakika

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