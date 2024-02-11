Samsun'da Tofaş marka araç yoldan çıkıp ağaca çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Tofaş marka araç yoldan çıkıp ağaca çarptı, 1 kişi yaralandı

Samsun\'da Tofaş marka araç yoldan çıkıp ağaca çarptı, 1 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, Tofaş marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Tofaş marka aracın yoldan çıkıp ağaca çarparak hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysun Gürel (32) idaresindeki 55 LY 609 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, yaralanan sürücü Aysun Gürel ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İlkadım, Samsun, Tofaş, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Tofaş marka araç yoldan çıkıp ağaca çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Tofaş marka araç yoldan çıkıp ağaca çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement