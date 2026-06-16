Toplu taşıma masaya yatırıldı - Son Dakika
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Toplu taşıma masaya yatırıldı

Toplu taşıma masaya yatırıldı
16.06.2026 14:54  Güncelleme: 14:58
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Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, toplu taşıma temsilcileriyle bir araya gelerek güvenlik, trafik ve narkotikle mücadele konularını değerlendirdi.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, toplu taşıma sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek güvenlik, trafik ve narkotikle mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya minibüs hatları, taksi dolmuş hatları, ticari taksiler, servis araçları ve belediye otobüsleri temsilcileri katıldı. Toplantıda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından katılımcılara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Toplu taşıma araçlarında güvenliğin artırılması, araç içi kamera sistemlerinin etkin kullanımı, trafik kurallarına uyulması, korsan taşımacılıkla mücadele, okul servislerinde alınması gereken tedbirler, durak haricinde yolcu indirip bindirilmemesi ile araçların bakım ve teknik yeterliliklerinin eksiksiz şekilde sağlanması gibi konular ele alındı. Ayrıca suç ve suçlularla mücadelede toplu taşıma sektörünün desteğinin önemine dikkat çekilerek, şüpheli durumların gecikmeden güvenlik birimlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında farkındalık oluşturulmasına yönelik bilgilendirmeler yapılırken, UYUMA ve Hayat 112 uygulamalarının kullanımı hakkında da sektör temsilcilerine bilgi verildi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından karşılıklı istişare ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Toplu taşıma masaya yatırıldı - Son Dakika

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