Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şubesi Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
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Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şubesi Vatandaşları Bilgilendirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, İlkadım ilçesinde dolandırıcılık, hırsızlık, UYUMA, NARVAS, KADES gibi konularda vatandaşları bilgilendirdi. 2 bilgilendirme toplantısı, 1 muhtar ziyareti ve 24 işyeri ziyareti gerçekleştirildi. Toplamda 120 vatandaş broşürlerle bilgilendirildi ve faaliyetlerin artarak devam edeceği belirtildi.

04.06.2024 13:52
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince vatandaşlar birçok konuda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından İlkadım ilçesinde dolandırıcılık, evden ve işyerinden hırsızlık, UYUMA, NARVAS, KADES, temel güvenlik konuları ve bu konularda gecikme olmaksızın 112 acil çağrı merkezinin aranması, yapılan ihbarlarda kişisel bilgilerin gizli tutulduğu ve her ihbarın istisnasız değerlendirmeye alındığı bilgisi verildi.

Polisler bu kapsamda 2 bilgilendirme toplantısı yaparken, 1 muhtarı ziyaret ve 24 işyerini ziyaret etti. Ziyaretlerde ayrıca 235 adet broşür dağıtılarak, toplamda 120 vatandaş bilgilendirildi.

Yapılan bu faaliyetlerin artarak devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şubesi Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şubesi Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
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