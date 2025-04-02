Samsun'da Trafiği Kilitleyen Sürücü

Sorumsuz sürücü aracını yol ortasına park etti, trafiği kilitledi

SAMSUN - Samsun'da sorumsuz bir sürücü aracını yol ortasına bırakıp gitti. Yoldan geçemeyen sürücüler bu duruma tepki gösterdi.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Orhaniye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, 55 MA 0344 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari aracı yol ortasına bırakarak gitti. Aracın bırakılması ile yol trafiğe kapandı. Bir süre sonra, yol ortasına bırakılan aracın arkasında uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 15 dakika boyunca gelmeyen araç sürücüsü, yoldan geçemeyen diğer sürücüleri çileden çıkardı. 15 dakika sonra gelen araç sürücüne diğer sürücüler tepki göstererek, "Buraya araç mı bırakılır, hiç mi aklın yok" şeklinde tepki gösterdi.

Sorumsuz sürücünün aracını çekmesiyle trafik normale döndü.