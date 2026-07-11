Samsun'da Trafik Denetiminde Kaçış Çabası - Son Dakika
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Samsun'da Trafik Denetiminde Kaçış Çabası

Samsun\'da Trafik Denetiminde Kaçış Çabası
11.07.2026 15:20
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Yabancı sürücü, trafik denetiminden kaçmak için geri geri gitmeye çalıştı, yakalandı.

Samsun'da trafik denetimini gören yabancı uyruklu sürücü, uygulamaya yakalanmamak için otomobiliyle ana yolda geri geri kaçmaya çalıştı. Diğer sürücüleri tehlikeye atan şahıs, motorize polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken, ehliyetsiz ve kimliksiz olduğu ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen çok sayıda sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetim sırasında farklı bir olayda yaşandı. Denetim noktasını gören 55 ABV 900 plakalı Tofaş otomobilin sürücüsü M.C., uygulamaya girmemek için ana yol üzerinde geri geri ilerlemeye başladı. Trafikteki diğer araçları tehlikeye düşüren sürücüyü fark eden motorize polis ekipleri peşine düştü.

Bir süre geri geri ilerleyen sürücü, aracını park ediyormuş izlenimi vererek otomobilden inip uzaklaşmak istedi. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.C.'nin yapılan kontrollerinde sürücü belgesinin bulunmadığı, Afganistan uyruklu olduğu için yanında kimlik taşımadığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edildi.

Sürücüye, kimlik bulundurmamak, emniyet kemeri takmamak ve ana yolda geri geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulanırken, başka bir kişi adına kayıtlı olan otomobil ise sürücünün ehliyetsiz olması nedeniyle çekiciyle otoparka kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Samsun, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Trafik Denetiminde Kaçış Çabası - Son Dakika

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