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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında uzman çavuş yaralandı.

Kaxa, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Arıkan idaresindeki 55 AKM 898 otomobil kavşakta Bayram Dereli yönetimindeki 26 ADF 374 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Bayram Dereli ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.