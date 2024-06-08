Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Seyhan B. idaresindeki 06 DRL 274 plakalı otomobil ile Hayırlı Kavşağı'ndan anayola çıkış yapan Hasan A.'nın kullandığı 55 BMA 25 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Seyhan B., yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN