Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

08.06.2024 18:13
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Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Seyhan B. idaresindeki 06 DRL 274 plakalı otomobil ile Hayırlı Kavşağı'ndan anayola çıkış yapan Hasan A.'nın kullandığı 55 BMA 25 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Seyhan B., yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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