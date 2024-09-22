Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

22.09.2024 14:04
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Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Akalan idaresindeki 55 AGM 650 plakalı hafif ticari araç, Çetin Köksal yönetimindeki 55 AJB 686 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Feride Köksal yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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