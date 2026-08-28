Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Atakum'da kamyonet, ticari taksiye çarptı; kamyonet sürücüsü yaralandı, inceleme sürüyor.
Samsun'un Atakum ilçesinde kamyonetin ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mesut K. idaresindeki 55 EB 137 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde bulunan Mustafa A. yönetimindeki 55 T 0428 plakalı ticari taksiye sol arka kısmından çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Mesut K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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