Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Atakum'da kamyonet, ticari taksiye çarptı; kamyonet sürücüsü yaralandı, inceleme sürüyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde kamyonetin ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mesut K. idaresindeki 55 EB 137 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde bulunan Mustafa A. yönetimindeki 55 T 0428 plakalı ticari taksiye sol arka kısmından çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Mesut K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Atakum, Trafik, Samsun, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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