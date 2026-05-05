Samsun\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ordu yolu Eğercili kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Karagöl (24) idaresindeki 55 VJ 508 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta bekleyen Tuncay Özgümüş (59) yönetimindeki 08 DA 067 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Murat Karagöl ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Sevinç Bekar yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN