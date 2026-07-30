Samsun\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın, iddiaya göre önüne çıkan otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu karşı şeride geçerek ticari taksiyle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 55 AVM 07 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Hafif ticari araç, karşı yönden gelen 55 T 0401 plakalı ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile ticari taksinin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Lise Caddesi'nde trafik durdu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.