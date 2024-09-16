Samsun\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü'den Samsun istikametine seyir halindeki Okan Türgeç'in kullandığı 06 ZG 499 plakalı otomobil, Ortaklar Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Sezer Oktay (20) yönetimindeki 55 H 6254 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Sezer Oktay ve araçta bulunan Abdurrahmin Korkmaz (19), Kadir Demirbilek (20) ve Erkan İğci (17) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından Havza-Vezirköprü karayolunda trafik bir süre aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN