Samsun\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ü. idaresindeki 55 GY 204 plakalı hafif ticari araç, A.Ç. yönetimindeki 55 AOC 864 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.Ç. savrularak yaralandı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kazazedeye ilk müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleler sonrası motosiklet sürücüsü A.Ç., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN