Samsun\'da trafik kazasında 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

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Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün Vezirköprü ilçesi istikametinden Havza ilçesine doğru seyir halinde olan Mevlüde Aksökek'in kullandığı 55 ZR 403 plakalı otomobil, Ortaklar mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak araziye girdi. Savrulan araç içerisinde bulunan Zeynep Aksökek camdan fırlayarak olay yerinde ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırılan 13 yaşındaki Zeynep Aksökek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sürücü anne Mevlüde Aksökek ve yanında bulunan kardeşi Yunus Emre Aksökek ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Zeynep Aksökek'in, Ladik Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ladik Sanayi Mahallesi Sevil Hatun Cami İmamı İsa Aksökek kızı olan Zeynep Aksökek, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asarcık ilçesi Koşaca Mahallesi'nde toprağa verildi. - SAMSUN