Samsun\'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi Kocadağ mevkisinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ağce (75) idaresindeki traktör, yolda odun çektiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Ağce, olay yerinde hayatını kaybetti. İbrahim Ağce'nin cansız bedeni AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN