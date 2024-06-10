Samsun'da tüfekle iş yerine saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı

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Samsun'da tüfekle iş yerine saldırı düzenlenmesiyle ilgili 4 kişi yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan tütün mamulleri satan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce işyeri sahibi C.A. ile arasında kavgadan dolayı husumet bulunan C.T.(21) araçla işyeri önüne geldi. Araçtan aşağı inerek pompalı tüfekle işyerine 4-5 el ateş eden C.T. geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tüfekten çıkan saçmalar işyerine isabet ederek zarar verdi. Olay yerine polis sevk edildi. Polis silahlı saldırıda kullanılan otomobili kısa sürede Selahiye Mahallesi'nde ele geçirdi.

C.T. ile olay sırasında araçta bulunan H.A. (24), E.K. (26) ve H.K.U. (26) suç unsuru tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olaydan ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN