Samsun'da tüfekle bir kişiyi yaralayan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da tüfekle bir kişiyi yaralayan 2 şahıs tutuklandı

Samsun\'da tüfekle bir kişiyi yaralayan 2 şahıs tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde pompalı tüfekle saldırı düzenleyen E.A. ve Y.E.O., mahkemece tutuklandı. Saldırı sonucu yaralanan Z.P. ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler, tüfeği sakladıkları inşaata geri döndüklerinde tüfeği bulamayınca taşkınlık yapınca vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti.

16.02.2024 18:45
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Samsun'da tüfekle bir kişiyi yaralayan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. ve Y.E.O., pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenledikleri Z.P.'yi yaralayıp kaçtı. Yaralı Z.P. hastaneye kaldırılırken, E.A. ve Y.E.O. olayda kullandıkları pompalı tüfeği inşaat halindeki bir binaya saklayıp kayıplara karıştılar. Gece tüfeğin saklandıkları inşaata geri gelip tüfeği bulamayan E.A. ve Y.E.O., "Tüfeği kim aldı" diye taşkınlık yapıp bağırıp çağırınca vatandaşlar durumu polise haber verdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu önce 2 kişinin araçlarını ve ardından da kimliklerini tespit edip yakaladılar. Gözaltına alınan E.A. ve Y.E.O., polisteki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. ve Y.E.O. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da tüfekle bir kişiyi yaralayan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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