Samsun'da Yunus polisleri tarafından uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesinde K.T. ve F.D. isimli şahısların üzerinde yaptıkları aramada 714 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi narkotik polisine teslim edildi.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanma - Son Dakika
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