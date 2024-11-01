Samsun'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanma - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanma

Samsun\'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanma

Yunus polisleri tarafından Samsun'da 714 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

01.11.2024 16:09
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Samsun'da Yunus polisleri tarafından uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesinde K.T. ve F.D. isimli şahısların üzerinde yaptıkları aramada 714 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi narkotik polisine teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanma - Son Dakika

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