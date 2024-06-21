Samsun'da Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Kişi Tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.Ç. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN