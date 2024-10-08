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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da 2024'ün ilk 10 ayında 753 uyuşturucu zanlısı yakalandı, büyük miktarda madde ele geçirildi.

08.10.2024 22:12
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2024 yılının ilk 10 ayında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, narkotik suçlarından aranan 753 şahıs ise yakalandı.

Samsun Valiliği, 1 Ocak-8 Ekim 2024 tarihleri arasında Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyon ve çalışmaları paylaştı. Valilikten yapılan paylaşımda, " Şehrimizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Samsun'umuzun huzur ve güvenliğini sağlamak, gençlerimizi uyuşturucudan korumak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce 1 Ocak - 8 Ekim tarihleri arasında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon ve çalışmalarda 580 şüpheli tutuklandı. 807'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Narkotik suçlarından aranan 753 şahıs yakalandı. Bu operasyonlarda ayrıca; 37 kg 548 gr metamfetamin, 708 bin 992 adet sentetik ecza, 22 kg 355 gr esrar, 22 kg 946 gr skunk, 7 kg 324 gr sentetik kannabinoid, 1 kg 182 gr kokain, 513 gr eroin, 21 bin 743 adet ecstasy, 650 kök kenevir, 2 bin 62 adet captagon, 181 adet ruhsatsız tabanca, 93 adet tüfek, 47 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi" denildi.

27 milyon TL trafik cezası uygulandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilk 10 ayda 1 milyon 333 bin 135 şahsı ve 167 bin 249 aracı kontrol etti. 2 bin 845 aranan şahsı yakaladı. Ekipler tarafından 27 bin 37 bin 35 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca Samsun genelinde 28 bin 482 adet sentetik ecza, 1 kg 148 gr esrar, 1 kg metamfetamin, 460 adet ecstasy, 135 gr sentetik kannabinoid, 11 adet hassas terazi, 246 adet ruhsatsız tabanca, 81 adet kuru sıkı tabanca, 112 adet tüfek, 176 adet kesici-delici alet, 4 bin 202 adet tabanca fişeği, 39 bin 899 adet kaçak eşya ele geçirildi.

Bilgilendirme faaliyetleri

Emniyet Müdürlüğü ayrıca Narko- Rehber Projesi ile 13 bin 371 vatandaşa, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile 6 bin 220 anneye, 'Narko-Nokta' Projesi ile 229 bin 410 kişiye ulaşıldı. NARVAS projesi kapsamında bin 454 ihbar alındı, 6 bin 750 uygulama gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

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