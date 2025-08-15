Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu F.Ç. (31) isimli şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 130 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 5 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ç., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN