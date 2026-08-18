Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Jandarma, Salıpazarı'nda 1.215 gram esrar ve 114 kök kenevir ele geçirerek 1 kişiyi tutukladı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ikametinde yapılan aramada 1 kilo 215 gram kubar esrar ve tarlada ekili 114 kök kenevir ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Olay, Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri araştırmada, bir şahsın ikametinde kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 215 gram kubar esrar, tarlada ekili 114 kök kenevir bitkisi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Salıpazarı, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kenevir, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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