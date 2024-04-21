Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 10 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 654 gram bonzai, 463 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 0,92 gram metamfetamin ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 2'si uyuşturucu suçundan olmak üzere 4 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan toplam 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafikte yoğunluk oluştu ancak araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında ifade verdi. Denizbank Florya şube müdürü Seçil Erzan'ın, kendisine Denizbank'ta başlarındaki banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğu kurumsal bir fondan bahsettiğini kaydeden İnan, "Erzan, Denizbank şube müdürü olmasaydı bu parayı asla teslim etmezdim. Zararımın giderilmesini istiyorum. Erzan ile tüm banka yetkililerinden şikayetçiyim." dedi.
Tunceli Valiliği, Çemişgezek ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaparak, helikopterle köye jandarma ekiplerinin sevk edildiğini ve 80 hane bulunan köyde olası bir facianın önlendiğini bildirdi.
Maltepe'de pompalı tüfekle çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 genç yakalandı. Gençler, ifadelerinde videoyu mizah amaçlı çektiklerini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları tespit ederek yakaladı. Olayda kullanılan silah ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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