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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 50 adet sentetik ecza, 53 gram metamfetamin, 2,87 gram esrar ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kişi Gözaltına Alındı
20.01.2024 - 15:03,
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle ve İlkadım ilçesi Dererebahçe Mahallesi'nde önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 bin 50 adet sentetik ecza, 53 gram metamfetamin, 2,87 gram esrar ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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