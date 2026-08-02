Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Samsun'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında 676 adet sentetik ecza hap, 198 gram metamfetamin, 65 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 11 mililitre likit bonzai (sentetik kannabinoid), 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile 97 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 15 şüpheli hakkında uyuşturucu madde suçları kapsamında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile silahlara el konuldu.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika

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