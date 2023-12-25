Samsun\'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesinde E.D.'nin uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şahsı takibe aldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından E.D.'nin yakalanması için müşterek operasyon düzenlendi. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 55 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde öğütme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN