Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 160 gram skunk ve 352 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 kilogram 160 gram skunk ve 352 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN