Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 7 bin 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Canik ilçesinde bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 7 bin 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Polis, olayla ilgili firari şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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